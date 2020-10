Regelwirrwarr dank Corona Diese drei Punkte sind jetzt für Dienstreisen in Deutschland wichtig

Wahrscheinlich wollten der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wiehler und Jens Spahn mit ihrer Pressekonferenz zur Corona-Lage am Morgen für mehr Klarheit sorgen. Sie erklärten also, dass Tourismus-Reisende aus innerdeutschen Hotspots nicht mehr in Hotels und Pensionen beherbergt werden dürfen, es sei denn, sie legen einen negativen Corona-Test vor, der nicht älter ist als 48 Stunden. Doch das bisschen Klarheit an der einen Stelle sorgte bei vielen Unternehmen für neue Unklarheit an einer anderen Stelle: Was ist denn nun mit Dienstreisen?