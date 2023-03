Remote Work bei Großkonzernen: Scheitert das flexible Arbeiten am Regulierungschaos?

Selbst in den USA, wo es seit dem Telework Enhancement Act von 2010 keine direkte Gesetzgebung zu flexiblen Arbeitsvereinbarungen mehr gibt, ist eine Reihe von lokalen Gesetzen entstanden, die Praktiken wie die zwischenstaatliche Besteuerung und die Kostenerstattung betreffen und die Einhaltung der Vorschriften kompliziert machen. So erlauben beispielsweise Gesetze, die als „Convenience of the Employer“-Regel bezeichnet werden und derzeit in nur fünf Bundesstaaten – Connecticut, Delaware, Nebraska, New York und Pennsylvania – gelten, den Steuerbehörden des jeweiligen Bundesstaates, eine Einkommenssteuer auf Löhne und Gehälter zu erheben, die für einen in diesem Bundesstaat ansässigen Arbeitgeber erzielt werden, selbst wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Bundesstaates arbeitet. Ebenso verlangen mehrere Bundesstaaten von den Unternehmen, dass sie für die Kosten aufkommen, die ihren Mitarbeitern bei der Arbeit von zu Hause aus entstehen.