Rente Weshalb Sie sich niemals zur Ruhe setzen sollten

Als die Autorin dieser Kolumne in den Arbeitsmarkt eintrat, ging sie davon aus, dass auch sie eines Tages eine Rentnerin in einem pastellfarbenen Hemd sein würde, die sich für das „Frühbucherangebot“ entscheidet. Ein Vierteljahrhundert später hofft die 48-jährige, auch in Jahrzehnten noch für „The Economist“ schreiben zu können – selbst wenn sie mit einer Gehhilfe zu Interviews wanken muss; Herr Seinfeld ist schließlich auch mit 69 noch gut in Form. Aber fragen Sie sie in 21 Jahren noch einmal.



Dieser Artikel entstammt der Seite Economist.com. Er wurde übersetzt von Sebastian Schug und unter Lizenz publiziert. Der Originalartikel auf Englisch ist hier zu finden: Why you should never retire