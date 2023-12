Resturlaub „Bei nahezu jedem dritten Angestellten stimmt die erfasste Zahl der Urlaubstage nicht“

WirtschaftsWoche: Herr Müller, der Autokonzern VW verkündete kürzlich, ein Privileg seiner Führungskräfte abzuschaffen: Diese dürfen ihre nicht genommenen Urlaubstage nun nicht mehr über Jahre ansammeln. So wie alle anderen Angestellten auch. Gut so?

Thomas Müller: Es kommt darauf an, für wen. Die Manager konnten durch diesen Vorteil bislang beispielsweise vor der Rente all diese Tage auf einen Schlag nehmen – und damit faktisch ihre restliche Zeit im Unternehmen abkürzen. Oder nach jahrelangem Ansammeln einen mehrmonatigen Segelurlaub antreten. Aber dieses Privileg bedeutet für die Personal- und auch die Finanzabteilung einen ziemlichen Aufwand. Das Unternehmen muss für übertragenen Urlaub auch Rückstellungen in der Bilanz bilden, das mindert den Gewinn. Und die verringern auch die Gewinnausschüttungen an die Unternehmenseigner.