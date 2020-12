Resturlaub und Brückentage geschickt nutzen So holen Sie 2021 am meisten aus Ihrem Urlaub raus

Ein verlängertes Wochenende beschert Allerheiligen Beschäftigten in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Das Datum (1. November) fällt auf einen Montag. Dasselbe gilt in Berlin für den Internationalen Frauentag am 8. März und in Thüringen für den Weltkindertag am 20. September. Die Sachsen haben durch den Buß- und Bettag am 17. November an einem Mittwoch frei. Sie kommen also mit zwei Urlaubstagen davor oder danach auf fünf freie Tage am Stück.