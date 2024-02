Resturlaub Urlaub verkaufen oder spenden: So geht es

Zwar genießt die Freizeit in Deutschland einen hohen Stellenwert. Die beiden Juristen bezweifeln deshalb, dass der Verkauf von Urlaub auf breites Interesse stoßen würde. Allerdings kommt es regelmäßig vor, dass Urlaubstage verfallen. Genaue Zahlen dazu gibt es laut dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit momentan kaum. Die aktuellste Umfrage stammt demnach von 2010. Damals gaben 1,7 Prozent der Beschäftigten mit Resturlaub an, dass sie sich diesen ausbezahlen lassen würden. Das mag aber auch an fehlenden Alternativen in der Praxis gelegen haben. So rechneten 2,1 Prozent der Befragten damit, dass ihr Resturlaub verfallen wird. 4,0 Prozent wollten ihn auf ein Arbeitszeitkonto einzahlen.