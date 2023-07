Rhetoriktipps „Schlagfertigkeit ist eine Sache der Haltung“

Wie schaltet man diesen inneren Dialog aus, dass man sich die ganze Zeit fragt, wie man wirkt?

Thomas Gottschalk hat mal gesagt, er moderiere sogar in den Spiegel einer Flugzeugtoilette. Es hilft, jede Gelegenheit zu nutzen, sich mit sich selbst vertraut zu machen. Als ich angefangen habe, im Fernsehen zu moderieren, hatte ich natürlich auch keine große Kontrollmöglichkeit. Ich habe meiner Meinung nach freundlich in die Kamera gesprochen und später das Feedback bekommen: „Du wirkst manchmal so ernst.“ Daraufhin habe ich geprüft, wie ich eigentlich wirke und irgendwann ein Gespür dafür entwickelt. So etwas lernt man nur, wenn man sich zu Hause vor dem Spiegel die Gewissheit holt: „Wenn ich so rede, klinge ich so. Wenn ich so gucke, sehe ich so aus. Wenn ich mich so bewege, dann wirkt das so und so.“ Wenn man das weiß und sich oft genug selbst gesehen hat, kann man sich auf den Inhalt konzentrieren.