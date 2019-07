Oft gibt es in Firmen keine eindeutigen Vorgaben, was die Kontaktaufnahme während des Urlaubs angeht. In dem Fall sollte vorab mit Vorgesetzten und Kollegen abgesprochen werden, in welchen Ausnahmesituationen und zu welchen Konditionen man in den Ferien gestört werden darf – wenn überhaupt. Das Arbeitszeitgesetz gilt übrigens nicht für leitende Angestellte. Aber auch mit ihnen sollten klare Regeln für die Erreichbarkeit im Urlaub vereinbart werden.