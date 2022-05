Richtig Verhandeln „Jeder Lieferant, der sich nicht meldet, ist ein guter Lieferant“

Ich muss also auch die Konsequenzen für mein Gegenüber deutlich zu machen, die Angst also auch bei ihm schüren?

Richtig. Bei Gier geht es in eine ähnliche Richtung: Ich kann dem Einkäufer durch zusätzliche Einsparungen ein besonderes Erfolgserlebnis verschaffen. Derzeit ist das sicherlich schwierig. Da ist Angst das bessere Mittel. Grundsätzlich sollte ich mich vor der Verhandlung informieren, was für einen Einkäufer ich da vor mir habe: Will der Karriere machen? Steht der kurz vor der Rente? Hat der Familie und ein Haus abzubezahlen – und meidet daher eher das Risiko? Wenn ich das weiß, kann ich die richtigen Knöpfe drücken. Es zum Beispiel völlig opportun, dass man dem Vorstand nach einer Verhandlung einen Brief schreibt – und ihn wissen lässt, was der für einen tollen Vertriebler hat: professionelles Auftreten, Methodenkompetenz, Empathie. Wenn dieser Vertriebler das intern vom Vorstand runtergereicht bekommt, wird der 20 Zentimeter größer – und Sie werden das in der nächsten Verhandlung mit ihm spüren.