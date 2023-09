Risiko Diskriminierung „Begründungen in Stellenabsagen sind ein No Go“

Warum die Arbeitgeber sich so bedeckt halten? Sie wollen sich nicht angreifbar machen. „Die Arbeitgeber sind vorsichtig geworden. Zu groß ist die Sorge, dass abgewiesene Bewerber sie wegen Diskriminierung verklagen und diese vom Gericht bis zu drei Monatsgehältern als Schadenersatz zugesprochen bekommen“, sagt der Jurist. Deshalb rät Byers, so wie alle Arbeitgeberanwälte, seinen Mandanten: „Teilen Sie nie, und schon gar nicht schriftlich, einen Grund für eine Absage mit, denn juristisch ist das Harakiri.“



Byers selbst formuliert solche Vorlagen für seine Mandanten vor, damit sie juristisch wasserdicht und unangreifbar sind. Die lesen sich dann zum Beispiel so: „Gerne würden wir Ihnen heute positivere Nachrichten übermitteln, müssen ihnen jedoch leider mitteilen, dass wir Sie aufgrund der zahlreichen Bewerbungen, die uns erreicht haben, nicht in die engere Wahl nehmen konnten.“