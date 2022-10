Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Wut Diese vier Grafiken zeigen, worunter die Deutschen leiden

Die Daten zeichnen ein eindeutiges Bild davon, unter welchen Beschwerden Arbeitnehmer ganz besonders leiden, und geben so einen Hinweis darauf, was Führungskräfte nun tun sollten, damit die Beschwerden im kommenden Jahr nicht noch dramatischer werden. Demnach litten in diesem Jahr 85,2 Prozent der befragten Arbeitnehmer unter Erschöpfung oder Schlafstörungen – ein Anstieg von mehr als vier Prozentpunkten im Vergleich zum Jahr 2020 und ein Prozentpunkt mehr als im Vorjahr. Außerdem klagten mehr Beschäftigte über Rücken- und Kopfschmerzen als 2021 und 2020. Sie verspürten mehr Wut, Verärgerung oder Lustlosigkeit als in den Vorjahren.