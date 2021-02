Runter von der Karriereleiter Chef auf Zeit – so funktioniert’s

Die Spiralkarriere kann da nach Ansicht der beiden Experten eine ideale Lösung bieten. Mitarbeiter sammeln im Rückzug neue Energie und Ideen, Unternehmen können Führungspositionen mit Kandidaten besetzen, die wirklich am besten geeignet und nicht nur an der Reihe sind.



Allerdings herrschen in den meisten deutschen Unternehmen eben doch noch strenge Hierarchien mit einer fast militärischen „mehr ist mehr“-Mentalität vor, wie Wagner festgestellt hat. „Man denkt in der maximalen Anzahl von Mitarbeitenden, die man 'unter sich hat' und nennt das 'Männer unter Waffen' - ein Spruch, den ich selbst noch in den 2000er Jahren von einem leitenden Personaler gehört habe.“ In solchen Firmen sei die Spiralkarriere eigentlich immer ein „Unfall“, der mit einem Verlust an Reputation und Macht einhergehe, auch aus Sicht der Kollegen.