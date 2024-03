Schadsoftware, Dating, Bitcoin Diese Internetseiten sperren Firmen im Büro

Aus diesem Grund verwenden viele Unternehmen DNS-Filter, um Eindringlinge abzuwehren. Das DNS (Domain Name System) erklärt Salas am Beispiel einer Party: Auf dem Weg zu einer Party (eine Webseite) in einer großen Stadt (das Internet) sagen Sie dem Taxifahrer (das DNS) den Namen der Party (die Domain oder URL). Doch manche Partys sind nicht sicher, verrucht, mit hinterhältigen Gästen (schädliche Webseiten), die in Machenschaften verwickelt sind, aus denen man sich besser heraushält (verletzender/unangebrachter Inhalt). Der DNS-Filter fungiert als guter Freund, der sich in der Stadt auskennt und weiß, wo man hingehen kann.