„Scheitern nicht glorifizieren“ Der richtige Umgang mit der Kündigung

Was sollte man unmittelbar nach Erhalt der Kündigung tun?

Das kommt darauf an: Habe ich gute Aussichten, schnell einen neuen und für mich passenden Job zu finden? Wird mir vielleicht sogar eine schöne Abfindung in Aussicht gestellt? Warum dann nicht mit einem Glas Schampus darauf anstoßen? Generell rate ich dazu, einen Rechtsbeistand zu nehmen. Arbeitsrecht ist ein vertracktes Feld, Unternehmen kennen in der Regel jeden Kniff. Ein spezialisierter Jurist kann dafür sorgen, dass Waffengleichheit herrscht - und wir mit dem bestmöglichen Ergebnis aus der Episode hervorgehen.



Sollte ich sofort anfangen, die weitere Karriere zu planen? Und darf ich auch einfach erst mal eine Weile meiner Enttäuschung ihren Lauf lassen?

Als Psychologe würde ich sagen: Das ist keine Frage des Dürfens – das passiert einfach. Gerade, wenn die Kündigung unerwartet kommt, ist es völlig normal, dass einen das ein paar Tage umhaut, gegebenenfalls auch länger. Es gibt da keinen Richtwert, aber Karriereplanung sollte man rational angehen, nicht, wenn man noch sehr aufgewühlt ist. Geben Sie sich ausreichend Zeit zum Trauern oder auch zum Wüten. Wenn die Emotionen nicht mehr so hochkochen, langsam anfangen, seine Sachen zu ordnen. Lebenslauf und weitere Unterlagen auf Vordermann bringen, persönliche Netzwerke aktivieren, natürlich irgendwann auch grundsätzlich darüber nachdenken: Was erwarte ich eigentlich von einer zukünftigen Aufgabe? Gerade, wenn man so etwas 20 Jahre nicht mehr gemacht hat, kann hier auch ein guter Coach weiterhelfen.