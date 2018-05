Und deshalb bringen Sie Managern das Lachen bei. Wie kann ich mir so ein Humortraining vorstellen?

Zuerst machen wir uns ein Bild von der Humorkultur im Unternehmen: Wann und wie viel wird miteinander gelacht? Ist der Humor versteckt oder offen, flach oder subtil? Was ist erlaubt? Wir wenden auch Übungen aus dem Improvisationstheater an – die sind oft so paradox, dass man schnell kichern muss, ohne dass man lange darüber nachdenkt. Damit holen wir die Menschen erst einmal aus ihrem Alltag raus, wir bringen Leichtigkeit und Lachen in die Gruppe. Anschließend trainieren wir zwei Tage lang konkrete Humortechniken.