Macht Humor produktiver?

Wir konnten jedenfalls nachweisen, dass Humor die Selbstwirksamkeit steigert.

Was bedeutet das?

Menschen haben dann eher das Gefühl, in ihrer Position im Unternehmen einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Humor kann meine Perspektive auf langweilige Aspekte meines Jobs ändern und hilft dabei, Widersprüche auszuhalten. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass in meinem Geschäftsbereich zu wenig Geld investiert wird, während es in anderen Bereichen verschwendet wird.

Geht es in den Unternehmen lustiger zu, nachdem Sie mit den Führungskräften trainiert haben?

Ich bekomme häufig Rückmeldungen von Teams, die sagen, dass sie nach einem Humortraining knifflige Situationen kreativer und besser lösen können, zum Beispiel Verhandlungsgespräche.