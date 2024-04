Scheuers Consulting-Unternehmen „Kontakte sind keine Beraterfähigkeit“

Und welche Kompetenzen könnten dem Politiker in seiner zukünftigen Karriere helfen?

Als erfolgreicher Politiker lernt man Informationen schnell zu verarbeiten und gewandt aufzutreten. Das kann er sicherlich. Aber als Kunde will man einen Berater, der für Erfolg steht. Das hat sich der Minister nicht in seine Bilanz geschrieben.



Lesen Sie auch: Was ein Besuch in der Bibliothek der Finanzkrisen lehrt