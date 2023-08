Schlips als Auslaufmodell „Mit einer Krawatte verbinde ich Respekt, den ich meinem Gegenüber zeige“

Und heute? Die Krawatte sei lange der einzige Spielraum gewesen, der Männern in ihrem streng reglementierten Business-Dresscode zugestanden wurde, sagt Carl Tillessen vom Deutschen Mode-Institut (DMI). „Hier konnte „Mann“ sein privates Ich aufblitzen lassen und Geschmack, Mut, Stil und Raffinesse beweisen.“



Aber das war einmal. Der französische Modedesigner Hedi Slimane habe der Krawatte in den Nullerjahren zu einem Comeback verholfen – und ihr gleichzeitig einen Todesstoß versetzt, sagt DMI-Chefanalyst Tillessen. „Indem er schwarze Uni-Krawatten populär gemacht hat, hat er die Krawatte einerseits cool gemacht und andererseits ihres Charmes beraubt.“