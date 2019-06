Schuhe im Job Wenn der Absatz die Souveränität gefährdet

Sandalen sind ein heikles Thema bei der Frage nach dem richtigen Schuh im Büro. Einig sind sich die Expertinnen darin, dass die vorne offenen Schuhe am Arbeitsplatz nur an sehr gepflegte Füße gehören. Eine Ausnahme bilden Branchen mit sehr konservativen Dresscodes wie Bankenwesen, Anwaltskanzleien oder Notariate. Dort herrscht vielfach auch immer noch „Strumpfzwang“, auch für Frauen. Strümpfe aber sind nicht vereinbar mit vorne offenen Schuhen. „Nackte Fußzehen sind in vielen Branchen nicht gern gesehen. Da sind die Slings eine gute Alternative, weil sie hinten nur einen Riemen haben und etwas luftiger sind, ohne Sandalen zu sein. Es scheint in vielen Unternehmen ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, dass die Zehen bedeckt sein sollen“, sagt Claudia Schulz vom Schuhinstitut.