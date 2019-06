Schuhe im Job Wenn der Absatz die Souveränität gefährdet

Je nach Branche verschwimmen die Grenzen zwischen Business- und Alltagskleidung. Was im Knigge steht, gilt insofern für viele Arbeitnehmer nicht mehr – oder sie müssen sich auf ihr eigenes Gespür verlassen, was in ihrer Firma noch okay ist und wo der schlechte Geschmack anfängt. Eine besondere Geschichte haben dabei die Sneaker – übersetzt „Schleicher“. Als der Grünen-Politiker Joschka Fischer mit Turnschuhen sein Ministeramt in Hessen antrat, fiel er damit noch auf. Heute sind die Sportschuhe, die gar nicht zum Sport getragen werden, bis in Vorstandsetagen beliebt.