Schwieriger Joballtag: Diese Grafiken zeigen, unter welcher Belastung die Deutschen arbeiten

„Es reicht nicht, als Unternehmen nur auf Fehlzeiten zu schauen“, sagt Jens Baas, Vorstandschef der Techniker Krankenkasse. Zu einem „zukunftsfähigen betrieblichen Gesundheitsmanagement“ gehöre der Blick auf Themen wie Präsentismus – „ganz besonders in Zeiten von mehr Homeoffice und flexiblen Arbeitsmodellen.“ Gerade im Homeoffice sind die Hürden, trotz einer Krankheit zu arbeiten, viel geringer. Die lästige Fahrt zur Arbeit, gar die ersten Schritte aus der Wohnung heraus, fallen schlicht weg. Wer sich schlecht fühlt, bleibt im Bett, auf der Couch oder am heimischen Schreibtisch – und arbeitet trotzdem. Schon in einer Umfrage der Deutschen Stiftung Depressionshilfe von Dienstag gab ein Drittel der 1123 Umfrageteilnehmer, die während der Pandemie überwiegend zu Hause waren, an, dass der Verzicht auf den Arbeitsplatz und der fehlende, reale Umgang mit Kollegen negative Folgen für ihr psychisches Befinden habe.