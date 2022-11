Schwindender Arbeitseifer Was motiviert Beschäftigte wirklich im Job?

Das beobachtet auch Kerstin Alfes. An der ESCP Business School forscht sie zur Meaningfulness eines Berufs, wie die Professorin die Bedeutung eines Jobs nennt. Die Anforderungen an einen Job, die Alfes unter der Meaningfulness zusammenfasst, ähneln den Erkenntnissen von Hackman und Oldham. Beschäftigte wollten sich selbst einbringen, gemäß ihrer eigenen Stärken arbeiten, etwas bewegen. „Empfinden Beschäftigte ihre Aufgabe als bedeutend, so erledigen sie diese deutlich lieber und auch besser“, sagt Alfes. „Logischerweise“, sagt Alfes, „kann eine Führungskraft den Beschäftigten nicht anordnen: So, Ihr empfindet jetzt bitte Meaningfulness im Job!“ Stattdessen müssten die Führungskräften einen Kontext schaffen. Etwa erklären, was innerhalb und außerhalb des Betriebs leiden würde, wenn die Mitarbeiter ihren Job nicht gut machen. In Unternehmen, die etwa an Technologien arbeiten, welche die Menschen dringend benötigen, geht das allein dank der gesellschaftlichen Bedeutung der Aufgabe schon deutlich leichter. Etwa in der Krebsforschung, bei Sicherheitsbehörden oder Herstellern von Windkraftanlagen.