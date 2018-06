So wie im Fall von Peter Hanke, dem 59-jährigen Meister in der Fertigung, und der 29-jährigen Teamleiterin Carola Müller. Beide arbeiten in Stuttgart-Feuerbach, wo unter anderem Dieselpumpen hergestellt werden. Von Hanke erhielt Müller Einblicke in Verfahren und Messtechnik. Er wiederum lernte von ihr, Internetplattformen für seinen Job zu nutzen. 100 Stunden Arbeit hat er sich erspart, schätzt Hanke, weil Müller ihm Online-Kontakte zu Kollegen vermittelte: Die konnten ihm zu seiner Überraschung Informationen zum erfolgreichen Einsatz von Funktechnik-Chips geben, mit denen er sich eigene mühsame Experimente ersparte. Am Ende eröffnete das ungleiche Duo zusammen im Bosch-Connect-Netz sogar eine eigene Community.