Ruhestands-Rückkehrer bringen wichtiges Know-how

Wie gehe ich mit meiner Belegschaft um, in Zeiten des demografischen Wandels, der Digitalisierung und Disruption? Kaum ein Thema treibt die deutschen Personalabteilungen derzeit so stark um. Im Kern läuft alles auf eine Frage hinaus: Ist es besser, die Belegschaft konsequent zu verjüngen – oder die Älteren möglichst lange an sich zu binden?



Einige Unternehmen haben darauf durchaus radikale Antworten gefunden. Der IT-Konzern IBM zum Beispiel soll in den USA in den vergangenen Monaten 20.000 Mitarbeiter im besten Ü-40-Alter dazu gebracht haben, ihren Arbeitsplatz aufzugeben – vor allem durch erzwungene Frühpensionierungen und gezielte Kündigungen.