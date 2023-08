Sichtbarkeit im Job Drei Tipps, um vom Chef gesehen zu werden

Dabei unterstützen können auch tägliche oder wöchentliche Update-Runden mit dem gesamten Team. Der Experte erklärt: „Diese Praxis wird jetzt schon von agilen Teams genutzt. Die kommen morgens oder abends zusammen und sprechen darüber, was für den Tag geplant ist oder was sie an dem Tag geschafft haben. So weiß das ganze Team, welche Aufgaben jedes Teammitglied hat.“