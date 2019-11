Sidepreneurship Die Selbstständigkeit nebenbei ist perfekt zum Ausprobieren

Lutsch arbeitete anfangs in Vollzeit in einem Corporate-Start-up eines großen deutschen Medienhauses, wo er noch bis November für das Digitale Marketing verantwortlich ist. Anfang 2018 reduzierte er die Stelle auf eine vier-Tage-Woche und widmete dem Nebenprojekt wöchentlich rund 15 Stunden. Das macht deutlich, wie sehr mit einem Nebenjob die Arbeitsbelastung steigt. „Es ist natürlich schon so, dass man auch Opfer bringt, wenn man diesen Weg geht“, berichtet auch Stephan Rathgeber in einem Interview auf „Sidepreneur.de“. Er arbeitet in Vollzeit als Head of Digital beim Personaldienstleister Hays, sitzt im Beirat des digitalen Start-ups Candylabs und baut derzeit eine Weiterbildung für neurosystemisches Coaching auf.