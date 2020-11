Silicon Valley „Am Ende habe ich die Rückenschmerzen und die das Geld“

Herr Daub, in Ihrem Buch gehen Sie der Ideengeschichte der Technologiebranche im Silicon Valley auf den Grund. Lohnt sich das überhaupt, in einer Industrie, für die doch eigentlich nur der Blick in die Zukunft zählt?

Das Valley sieht sich gerne als einen Ort, dessen Ideen gar keine Geschichte haben, weil sie so neu und innovativ sind. Aber das stimmt nicht. Schon Marx, Engels oder Schumpeter hatten das Konzept der Disruption verstanden. Den allgegenwärtigen Geniekult kann man auf die Philosophie von Ayn Rand zurückführen, die in ihren Mammutromanen Transport- oder Bauunternehmen als Ausdruck der persönlichen Psyche ihrer Chefs positionierte. Das war 1950 noch schrullig, Elon Musk versucht das jetzt in die Realität zu übersetzen: Firmenchef-Sein als Performance-Kunst. Die Esoterik und Spiritualität wiederum, die viele Valley-Größen an den Tag legen, geht zurück auf das humanistische Esalen-Institute, das sich der Erweiterung des menschlichen Bewusstseins verschrieben hat. Und die Umdeutung und Glorifizierung des Scheiterns, die auf sogenannten Fail Conventions stattfindet, hatte Samuel Beckett schon beschrieben.