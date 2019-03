Sinnhaftigkeit Sechs Tipps für mehr Sinn bei der Arbeit

Der Beruf muss nicht immer gleich Berufung sein. Die Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit aber geht tief. So tief, dass sie den meisten Arbeitnehmern bares Geld wert ist. Mehr als neun von zehn Teilnehmer einer Umfrage in den USA gaben an, zugunsten sinnstiftender Arbeit auf einen Teil ihres lebenslangen Gehalts verzichten zu wollen. Das berichtete die Auftraggeberin der Erhebung, die Coaching-Plattform BetterUp, Ende 2018 in der „Harvard Business Review“.