Sinnhaftigkeit Sechs Tipps für mehr Sinn bei der Arbeit

Über die Qualität mancher Fortbildungsangebote lässt sich streiten. Es lohnt sich aber allemal, entsprechende Programme des Arbeitgebers in Anspruch zu nehmen beziehungsweise diese anzufragen. Es müssen gar nicht immer externe Dozenten sein. Kollegen sind oft die besten Wissensquellen. Meist haben Mitarbeiter gar keine echte Vorstellung davon, was Kollegen in anderen Abteilungen genau machen. Formate für den firmeninternen Wissensaustausch können helfen, den beruflichen Horizont des Einzelnen zu erweitern und ihren Job in einen größeren Sinnzusammenhang einzubetten.