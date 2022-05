So arbeiten Firmen im Remote-Modus Nie mehr ins Büro

Eine zentrale Rolle beim guten Betriebsklima spielen bei beiden Firmen zudem zwei bis drei Betriebsausflüge pro Jahr. Sie sollen den Teamgeist stärken. Bei Komoot verbringen sie gemeinsam Zeit beim Wandern, Biken oder einfach am Pool. „Zuletzt waren wir im September 2021 in der Toskana. Im Mai geht es für alle eine Woche lang nach Österreich“, erzählt Hille. Die Begegnungen gelten bei Komoot offiziell als Geschäftsreise. Beide Unternehmen tragen nach eigenen Angaben vollständig die Kosten für Anreise, Unterkunft, Verpflegung und Aktivitäten. „Wir verstehen dies als Investition in unsere Unternehmenskultur“, sagt Hille.