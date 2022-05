So arbeiten Firmen im Remote-Modus Nie mehr ins Büro

Florian Behn hat noch nie eine einzige E-Mail an seine Kollegen geschrieben. Und auch noch nie eine aus der Belegschaft erhalten. Behn ist Geschäftsführer von GoHiring, einem Anbieter von Software für die Mitarbeitersuche im Internet – und bei dem gilt seit der Gründung vor zehn Jahren: Alle Kollegen arbeiten dort, wo es für sie am praktischsten ist. Die Kommunikation läuft in erster Linie über Slack und Trello. „Wir kommunizieren immer so, dass alle unabhängig vom Ort mitten im Arbeitsgeschehen sind“, sagt Behn. „Auch Offline-Gespräche, Sitzungen et cetera werden dort digital dokumentiert, damit jeder immer von überall darauf zugreifen kann.“