Soft Skills Warum Pfadfinder gute Chefs werden

Wer als junger Mensch – viele bereits als Grundschüler – lerne, Gruppennachmittage zu organisieren, traue sich auch im Job mehr zu. Anders als in anderen Gruppierungen gibt es keinen Chef, der sagt, was zu tun ist. Es gibt zwar die sogenannten Gruppenleiter. Sie verstehen sich aber als nicht als Ansager, sondern vielmehr als Anleiter. Sie sitzen während der Gruppentreffen neben ihren Schützlingen und leiten sie an, selbst etwas auf die Beine zu stellen. „Wir haben immer viel diskutiert, um Lösungen zu finden, auch wenn es nur um ein Spiel für den Nachmittag ging“, sagt Thomas Sajdak. Der ehemalige Pfadfinder ist heute Trainer für „Führung auf Augenhöhe“. Dabei erklärt er Unternehmern oft, dass es sich lohnt, sich für andere nützlich zu machen. „Wer sich fragt, was er für andere tun kann, wird erfolgreicher sein, als wenn er immer nur etwas von anderen möchte“, erklärt er. Das habe er bei den Pfadfindern gelernt.