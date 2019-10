Diese Unzufriedenheit zeigt auch die Studie: 44 Prozent der Befragten gaben an, im Ruhestand mit einer Verbesserung ihres Lebens zu rechen. Warum ist Arbeit in Deutschland so unbeliebt?

Generell würde ich nicht sagen, dass Arbeiten unbeliebt ist – die Tätigkeiten vieler Beschäftigter sind sogar interessanter geworden. Aber Arbeitnehmer haben verschiedene Ansprüche an ihren Beruf. Beispielsweise möchte niemand, dass seine Würde verletzt wird. Früher haben Selbstverwirklichungsansprüche in der Arbeit eine prominentere Rolle gespielt, heute sind sie nur noch bei der Berufswahl relevant. Was nach wie vor sehr stark gewichtet wird ist die Leistungsgerechtigkeit, das Basisprinzip in Unternehmen und unserer Gesellschaft – und es ist erstaunlich dauerhaft. Obwohl die Beschäftigten wissen, dass es in der Praxis nicht funktioniert, fordern sie die Leistungsgerechtigkeit ein.