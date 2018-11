Spezial Karriere Skandal-Arbeitgeber von einst umwerben Akademiker

Die teilweise noch recht ungelenken Versuche, sich beim Nachwuchs beliebt zu machen, haben einen ernst zu nehmenden Hintergrund: „Wegen ihres Filialsystems sind die Discounter darauf angewiesen, immer neue Fachkräfte zu rekrutieren“, sagt Martin Fassnacht, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftshochschule WHU in Düsseldorf. Die Billigunternehmen wachsen schnell, eröffnen ständig neue und immer größere Filialen, die sie mit genügend Mitarbeitern besetzen müssen. Zugleich sind die besten Angestellten nicht lange in kleineren Filialen zu halten, sondern wechseln oft schon nach wenigen Jahren die Niederlassung. Dadurch entstehen immer wieder Lücken, die die Personaler füllen müssen – was mit einem Imagewandel allein kaum gelingen dürfte.