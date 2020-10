Stepstone-CEO Sebastian Dettmers „Bei Gehaltsverhandlungen sehen sich viele Mitarbeiter in einer Bittsituation“

Und wie findet man seinen Marktwert heraus?

Es ist wichtig zu erkennen, was die Gehaltstreiber sind, also die Gründe dafür, warum man mehr Gehalt verdienen sollte. Ist es mehr Berufserfahrung? Kenne ich mich in dem Bereich besser aus? Arbeite ich in einer bestimmten Industrie? Auch deswegen setzen wir darauf, Gehälter für alle transparent zu machen. Langfristig ist es wichtig, sich anhand der Gehaltstreiber weiter zu entwickeln, also Schulungen zu besuchen und eine entsprechende Karriere anzustreben, wenn das Gehalt für einen persönlich wichtig ist.



Erschwert die Coronakrise faire Gehaltsverhandlungen? Viele Unternehmen leiden gerade.

Natürlich befinden sich Arbeitnehmer momentan tendenziell in einer schlechteren Verhandlungsposition, weil Entscheidungen getroffen werden, um Einsparungen vorzunehmen. Grundsätzlich beobachten wir aber, dass viele Unternehmen wieder verstärkt Mitarbeiter einstellen. Umfragen unter CEOs zeigen, dass für viele die erste Aufgabe nach Corona die Mitarbeitergewinnung- und Bindung ist. Denn: Der demografische Wandel beginnt jetzt. Die Erwerbsbevölkerung schrumpft erstmals in Deutschland, da der Zuzug von Arbeitnehmern aus dem Ausland durch Corona eingeschränkt wird. Dieser Trend wird uns weiter begleiten und die Position von qualifizierten Fachkräften stärken.



