Stepstone-Gehaltsreport Wo Sie wie viel Gehalt verlangen können

Überall in Deutschland geht Personal- und Budgetverantwortung mit einem höheren Einkommen einher. Das mittlere Jahreseinkommen von Angestellten in oberen Managementebenen liegt bei 67.000 Euro pro Jahr, rund 23.000 Euro über dem allgemeinen Mediangehalt. Doch auch unter den Führungskräften gibt es im Ländervergleich große Unterschiede. Am meisten Geld verdienen leitende Angestellte mit 81.500 Euro in Hamburg, gefolgt von Baden-Württemberg und Hessen. Am schlechtesten verdienen sie in Thüringen, im Mittel 59.000 Euro. Allerdings ist das Geld dort auch deutlich mehr wert, wie eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt: Während die Lebenshaltungskosten inklusive Wohnen in Hamburg knapp zwölf Prozent über dem Bundesdurchschnitt liegen, braucht man in fast allen thüringischen Kreisen unterdurchschnittlich viel Geld zum Leben.