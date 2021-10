Steuererklärung Wie Sie das Corona-Homeoffice von der Steuer absetzen können

All jenen, die in den außergewöhnlichen Monaten der Corona-Pandemie etwa ein Schlaf- oder Kinderzimmer vorübergehend in ein Arbeitszimmer umgewandelt hatten, macht Strötzel von der VLH wenig Hoffnung, damit beim Finanzamt durchzukommen: „Es ist nicht glaubwürdig, dass ein Schlaf- oder Kinderzimmer ausgeräumt und ausschließlich beruflich genutzt wird.“



Andere Steuerberater sehen da mehr Spielraum. „Wenn der Raum ausschließlich beruflich genutzt wird, dann wäre das für diesen Zeitraum, also zum Beispiel während einer Corona-bedingten Heimarbeit von April bis Juni, eine Option, damit die Kosten für das häusliche Arbeitszimmer absetzbar sind“, sagt Michael Seifert, Referent beim Landesverband der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern e. V. (LSWB). Er rät dazu, die Sondersituation mit Fotos zu dokumentieren, um sie bei der Steuererklärung nachweisen zu können. „In dem Zimmer darf sich nach bisheriger Rechtsprechung nichts Privates mehr befinden, am besten wird es zunächst komplett ausgeräumt.“