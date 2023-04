Streit beim Abschied „Nur was man im Kopf hat, darf man mitnehmen“

Wie stehen die Erfolgsaussichten, Schadenersatz zu fordern, wenn jemand Konstruktionsunterlagen mitgenommen hat und die Produkte selbst nachbaut?

Wenn das Unternehmen dies beweisen kann: gut. Um den Beweis zu führen sind Arbeitgeber sehr kreativ: Es soll Fälle geben, in denen sich der Ex-Arbeitgeber als möglicher Kunde ausgibt und sich so Produkte und Geschäftsideen erläutern ließ – das dürfte aussichtsreich gewesen sein. Urteile, die der Öffentlichkeit zugänglich wären, gibt es in diesen Fällen selten: Man schließt einen Vergleich vor Gericht, wobei die Schadensersatzsummen zumeist fünf- bis sechsstellig sind.



Ein weiterer Vorwurf, den Springer seinem einstigen Chefredakteur dem Vernehmen nach macht: Er habe gegen ein Abwerbeverbot von einstigen Kollegen verstoßen – und sie zu seinem neuen Youtube-Kanal gelotst. Das heißt dann wohl, auch kluge Köpfe dürfen Führungskräfte nicht so einfach mitnehmen?

Dem Grunde nach darf Reichelt die tatsächlich nicht nachziehen, wenn er dies im Abwicklungs- oder Aufhebungsvertrag unterschrieben hat. Manche Arbeitgeber schreiben dies Mitarbeitern, die sie zu Führungskräften befördern, regelmäßig in den Arbeitsvertrag. Meist mit einer zeitlichen Grenze von zwei Jahren, damit sie rechtswirksam ist. Für einen wechselwilligen Arbeitnehmer jedoch hat das keine Bedeutung, da der an die Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Führungskraft nicht gebunden ist. Auch hier ist es wieder eine Frage der Beweisführung.