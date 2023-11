Streit ums Homeoffice „Homeoffice ist inzwischen ein Knackpunkt in vielen Bewerbungsgesprächen“

Bewerberinnen und Bewerber sollten sich also gut überlegen, wie und wann sie das Homeoffice im Bewerbungsgespräch thematisieren sollten. Und ob sie das überhaupt tun sollten. Denn immerhin nehmen sie damit im Job Einbußen in Kauf, wie eine Studie von zwei US-Forschern zeigt, die im Februar 2020 im Journal of Vocational Behavior erschienen ist. Sie haben die Karrierepfade von mehr als 400 Arbeitnehmern samt Daten zu Gehaltserhöhungen und Beförderungen analysiert. Wer im Homeoffice arbeitete, wurde zwar nicht per se seltener befördert als die Bürokollegen, musste aber mit einem geringeren Gehaltswachstum leben. Und: Je häufiger jemand im Homeoffice arbeitete, desto seltener stand eine Beförderung an und desto geringer fiel die Gehaltserhöhung aus. „Was darauf hindeutet, dass nicht die Telearbeit an sich, sondern vielmehr das Ausmaß der Telearbeit den beruflichen Erfolg beeinflusst“, wie die Forscher schreiben.



