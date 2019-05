Stress im Büro: „Wenn Sie wissen wollen, wie gestresst jemand ist, schauen Sie auf den Bauch“

Was passiert denn genau in unserem Hirn, wenn wir Stress erleben?



Hinter unserer Stirn findet sich ein Hirnareal, das misst Unsicherheit, der vordere cinguläre Cortex. Nehmen wir die Frage, ob ich meinen Job kündigen oder im Unternehmen bleiben soll. Wenn unter beiden Optionen keine als eindeutig bessere zu erkennen ist, sind wir verunsichert. Der vordere cinguläre Cortex startet dann ein Unsicherheitsbeseitigungsprogramm. Im Mittelpunkt dieses Programms steht die Amygdala, die ist sozusagen unser Stresszentrum, das bei Unsicherheit aktiviert wird. Die Amygdala macht drei Sachen: Zuerst setzt sie Stresshormone frei, vor allem Adrenalin. Flutet das Adrenalin unser Hirn, werden wir überwach und verarbeiten mehr Informationen pro Sekunde. Unser Gehirn wird also in einen Turbomodus versetzt, um die Unsicherheit möglichst rasch zu beseitigen. Dabei verbraucht unser Gehirn allerdings sehr viel Energie, weswegen die Amygdala in einem zweiten Schritt Energie aus dem Körper in Form von Glucose bereitstellt. Als drittes wird dann Cortisol freigesetzt, das durch den Körper zurück ins Gehirn strömt. Cortisol entscheidet letztlich, was wir lernen. Wenn wir eine gute Strategie gewählt haben, fühlen wir uns besser und der Cortisolspiegel geht runter. Wir schlafen gut und unser Gehirn speichert die Strategie im Tiefschlaf ab. Lösen wir die Unsicherheit nicht, bleibt der Cortisolspiegel hoch und unser Gehirn löscht die Strategie. Stress ist also eigentlich etwas Gutes, zumindest kurzfristiger Stress. Ohne Stress wären wir gar nicht überlebensfähig. Er fühlt sich nur sehr unangenehm an.