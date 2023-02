Studie aus den USA Warum Sie im Bewerbungsgespräch nicht lächeln sollten

Michelle Martin-Raugh und ihre Forscherkollegen waren verblüfft, dass sie ausgerechnet die zweite ihrer sechs verschiedenen Hypothesen nicht belegen konnten. Immerhin klingt die Annahme so schlüssig, dass sie eigentlich keiner wissenschaftlichen Überprüfung zu bedürfen schien. Die Forscher nahmen nämlich an, dass Bewerber, die im Vorstellungsgespräch lächeln, bessere Chancen haben, einen Job zu bekommen. Schließlich, so schreiben die Wissenschaftler, vermittle ein Lächeln „Wärme und Achtsamkeit“. Es signalisiere, dass ein Kandidat kooperativ ist und löse auch positive Emotionen bei den Personalern und Führungskräften aus. Als sie in ihrer Meta-Studie jedoch 63 verschiedene Forschungsarbeiten mit fast 5000 Teilnehmern analysierten, fanden die Forscher das Gegenteil heraus: Wenn Bewerber im Interview lächelten, schmälerten sie so die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach dem Gespräch eine Zusage erhalten.