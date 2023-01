Studie über Wechselbereitschaft Die Kündigungsfreudigen: Wer nach einem neuen Job strebt

Die Wechselbereitschaft ist damit so hoch wie im vergangenen Jahr. Doch eines hat sich deutlich verändert: Frauen haben das Bedürfnis viel seltener als Männer. Der Anteil unter den Frauen ist von 38 im Jahr 2022 auf 35 Prozent gesunken, unter Männern von 37 auf 40 Prozent gestiegen. Einen möglichen Erklärungsgrund dafür sieht Frank Hassler, Recruiting-Vorstand von New Work, darin, „dass vor allem Frauen, die in Pandemiezeiten wieder stärker in traditionelle Rollenmuster gedrängt wurden, im aktuellen Arbeitnehmermarkt für sich nicht die Chancen sehen, wie es offenbar Männern tun“.