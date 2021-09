Studie zu Arbeitsformen Das sind die deutschen Homeoffice-Hochburgen

Zudem zeigen die Autoren, dass die Ausweitung der Heimarbeitsoptionen durchaus regionale Unterschiede aufweist. So hat die Ausweitung der Möglichkeiten bevorzugt im ländlichen Raum stattgefunden. War die Wahrscheinlichkeit einer Homeoffice-geeigneten Stellen vor der Krise in städtischen Räumen noch gut 2,5 Mal so hoch wie auf dem Land, liegt der Wert derzeit nur noch bei etwa 1,8. Interessant sind dabei auch die Unterschiede zwischen Ost und West: So ist der Anteil von Homeoffice-geeigneten Jobs in ostdeutschen Städten mit 15 Prozent im Mittel höher als in westdeutschen Städten, wo er nur bei rund 13 Prozent liegt. Auf dem Land hingegen ist das Bild umgekehrt, hier liegt der Anteil im Westen bei rund acht Prozent, im Osten nur bei rund sechs Prozent.