Studie zu Burnout „Ich habe es immer ein bisschen zu weit getrieben“

Vor allem Letzteres könnte in Zukunft Treiber für weitere Fälle werden, kommentiert Susanna Hölken von Academic Work. Es werde immer schwerer, den Workload zu stemmen. Mit einem immer weiter steigenden Fachkräftemangel werde der Berg an Arbeit für die junge Generation größer. Das lässt sich auch in den Branchen sehen, in denen die Burnout-Raten am höchsten sind: 82 Prozent der Befragten aus dem IT-Bereich geben an, schon mal mit Burnout in Berührung gekommen zu sein. Doch das klassische Bild des überarbeiteten IT-Angestellten weitet sich aus, die Zahlen steigen auch in der Tech- und Wirtschafts-Branche: Hier sind es 78 und 79 Prozent.