Unterschiede bei den Gehältern ergeben sich auch aus Branchen und Wohnort. Hessen bleibt das Bundesland mit den höchsten Durchschnittsgehältern. Arbeitnehmer in Fach- und Führungspositionen erhalten hier rund 63.350 Euro pro Jahr. Knapp dahinter landen Baden-Württemberg (62.100 Euro) und Bayern (61.700 Euro). Durchschnittlich weniger als 50.000 Euro verdienen die Menschen in allen ostdeutschen Bundesländern außer Berlin (hier liegt der Wert mit 52.325 knapp darüber). In Brandenburg sind es 44.240 Euro, Euro, in Thüringen 44.765 Euro, in Sachsen 45.200 und in Sachsen-Anhalt 44.220 Euro. Schlusslicht bildet Mecklenburg-Vorpommern mit 42.650 Euro.