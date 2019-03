Sturmtief „Eberhard“ Verspätung durch Unwetter – diese Rechte haben Arbeitnehmer und Reisende

Doch dürfen Berufstätige einfach zuhause bleiben, wenn draußen ein Orkan tobt, der Zug wegen eines Baums auf den Gleisen nicht fährt oder Autobahnen durch Staus verstopft sind? Grundsätzlich gilt: Arbeitnehmer sind selbst dafür verantwortlich, dass sie pünktlich zur vereinbarten Arbeitszeit an ihrem Platz sind. Die Rechtsprechung sieht die Pflichten von Arbeitgeber und -nehmer durch Paragraph 615 und 616 des bürgerlichen Gesetzbuches klar verteilt. Der Arbeitgeber trägt das Betriebsrisiko, was ihn dazu verpflichtet dafür zu sorgen, dass ein Arbeitnehmer seine Arbeit am Arbeitsplatz auch ausführen kann. Hingegen trägt der Arbeitnehmer unter anderem das Wegerisiko, was ihm vorschreibt, pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen. Das gilt sowohl bei Unwetter als auch bei Streiks oder erhöhtem Verkehrsaufkommen, wie das Bundesarbeitsgericht in der Vergangenheit bei mehreren Verfahren betont hat.