Tarifverhandlungen „Sie können weder den Kompromissonkel spielen noch den eiskalten Verhandler“

Je nach Branche gelten in den Verhandlungen eigene Spielregeln, weiß Hagen Lesch. Zwar sei ein vorübergehender Abbruch der Tarifverhandlungen in den meisten Bereichen der Wirtschaft „nichts Ungewöhnliches“. Darüber hinaus bestünden allerdings große Unterschiede: „Wenn die Gewerkschaften in der Chemieindustrie mit einem Streik drohen, ist die Lage schon sehr ernst. Dort geht es traditionell sehr geräuschlos zu.“ In der Bauwirtschaft sollen Schlichtungsabkommen Streiks abwenden. „Im Handel und in der Metallindustrie gehören Warnstreiks hingegen zum Ritual“, sagt Lesch. Zwar dürften Gewerkschaften per se nur zur Durchsetzung tarifpolitischer Ziele streiken. Den Zeitpunkt aber legen sie fest. Und mit der Mobilisierung und Narrativen wie „Die gegen uns“ wollten Ver.di und die IG Metall auch Mitglieder gewinnen, sagt Lesch. „Bei der GDL und den Luftfahrtgewerkschaften ist es schwieriger vorherzusehen, wie sehr sich ein Konflikt zuspitzt: In einem Jahr geht es ruhig zu, in einem anderen eskaliert die Lage.“ Also so, wie es sich aktuell vor allem im Streit zwischen Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL beobachten lässt.