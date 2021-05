Technik im Homeoffice Abschied von Laufwerk C

Mitte März, also ein Jahr nach dem kollektiven Umzug ins Homeoffice, zog der Betreiber des weltweit größten Internetknotens in Frankfurt am Main, DE-CIX, Bilanz: 33,5 Prozent der deutschen Verbraucher beklagten sich in einer vom Unternehmen in Auftrag gegebenen Umfrage, dass sie mehrfach wöchentlich bis sogar täglich Verzögerungen bei der Internetnutzung zu Hause zu spüren bekamen. Junge Eltern, bei denen sowohl der eigene Job als auch der Unterricht der Kinder auf einmal von der heimischen Internetleitung abhing, nahmen solche Störungen am häufigsten wahr.