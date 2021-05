Technik im Homeoffice Abschied von Laufwerk C

„Das können sie alles streichen. Und das ist natürlich eine extreme Veränderung unserer Arbeitsweise“, sagt Kiy. Auch die Frage, wie sehr sich Mitarbeiter darauf verlassen können, über den aktuellen Stand eines Projekts informiert zu werden, oder ob sie nicht ihrerseits auch eine Pflicht haben, sich schlau zu machen, werde nun neu verhandelt. „Früher habe ich mich an die Arbeit gemacht, wenn ich in der Adresszeile einer E-Mail stand. Heute schiebe ich die nötigen Dinge selbst an, wenn ich in CC stehe – und ich suche mir vielleicht alle dazu nötigen Infos in einem Teams-Kanal. Natürlich gebe es auch noch Geschäftsführer, die sagen: Ich will aber meine Budgetplanung auf Laufwerk C, sagt Kiy. Aber das sei die Ausnahme. Und nicht selten, so seine Beobachtung, unterschätzen Manager ihre Mitarbeiter. „Manchmal müssen wir die Belegschaft regelrecht bremsen, wenn die sehen, was alles möglich ist.“



