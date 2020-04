Technische Lücken und alte Kultur Warum Japan beim Homeoffice selbst von Deutschland lernen kann

Neben den technischen Lücken im Homeoffice steht in Japan dem Arbeiten von zu Hause auch im Weg, dass viele Arbeitnehmer keine konkreten Jobprofile haben, wie die Präsidentin des Unternehmens Telework Management, Yuri Tazawa, erklärt. Viele Beschäftigte hätten keine klar definierten Aufgaben, sondern arbeiteten in Teams - und die Arbeitgeber erwarteten, dass sie in ständiger Kommunikation miteinander stünden. „Jetzt aber geht es um Leben und Tod für die Beschäftigten und ihre Familien“, sagt Tazawa. Sie bietet daher nun Online-Crashkurse zur Heimarbeit an. In einer Art „Cloud Office“, wie sie es nennt. Dazu reichten auch Handys, wenn kein Computer zur Verfügung stehe. Für die ständige Kommunikation schlägt sie eine Dauerverbindung über Zoom vor, allerdings nur per Ton, nicht per Video wie bei regulären Zoom-Konferenzen. Damit hätten Leute, die sich sonst ein Büro teilten, zumindest etwas den Eindruck, mit anderen im gleichen Raum zu sein.